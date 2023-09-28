Telegram удалил функцию «вставить ссылку в текст»

Главное: В Telegram неожиданно пропала функция дающая возможность вставлять сообщения на сайты. Исчезла кнопка, которая позволяла получить код Telegram для вставки.

Детали: В популярном мессенджере Павла Дурова Telegram внезапно пропала возможность вставлять сообщения на сайты.

Ранее эта функция была доступна в веб-версии, однако теперь при просмотре постов в браузере больше нет кнопки, которая ранее позволяла получить код Telegram для вставки, а также кнопки «Посмотреть в канале», отправляющей в скачанное приложение.

Руководство мессенджера Telegram никак не прокомментировало решение убрать столь важную функцию, как возможность вставлять сообщения на сайты.

О том, вернётся ли возможность встраивания постов из Телеграма, также ничего неизвестно.