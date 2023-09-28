Ученые бьют тревогу: Через 250 млн лет материки объединятся, а жизнь будет под угрозой

Главное: Ученые прогнозируют, что из-за вулканической активности на преобладающей части суперконтинента температура будет превышать 40°C. В таких условиях не выживет подавляющее большинство млекопитающих.

Детали: Через 250 миллионов лет все континенты планеты объединятся, и при этом до 92% территории Земли станет непригодными для жизни млекопитающих. Об этом сообщает Nature со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Geoscience.

Ученые прогнозируют, что в течение следующих 250 миллионов лет все континенты планеты объединятся в один — Пангею Ультиму. Это приведет к активизации вулканов и повышению уровня углекислого газа.

Сейчас Земля находится внутри циклов суперконтинентов — интервала времени между объединением всей суши. Последний суперконтинент Пангея распался около 200 миллионов лет назад.

Ученые считают, что следующий Пангея Ультима образуется на экваторе через 250 миллионов лет. Это произойдет, когда Атлантический океан уменьшится и объединенный афро-евразийский континент столкнется с Северной и Южной Америками.

Ученые под руководством Александра Фарнсворта из Бристольского университета (Великобритания) смоделировали климат будущего суперконтинента.

Предполагается, что вулканическая активность «нагреет» планету. На преобладающей части суперконтинента температура будет превышать 40°C.

Регионы в центре Пангеи Ультимы превратятся в пустыню. В таких условиях не выживет подавляющее большинство млекопитающих.

По самому худшему сценарию, только 8% суши будет пригодной для их жизни. В настоящее время такая часть составляет 66%.

«Это не только для млекопитающих. Это может быть как для растительной, так и для других видов жизни. Что из этого получится, остается догадываться», — говорит Александр Фарнсворт.

Он добавил, что в других случаях массового вымирания есть тенденция к доминированию нового вида.

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