Майкл Гэмбон: умер директор Хогвардса, профессор Дамблдор

Главное: Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Дамблдора, умер в возрасте 82 лет.
Детали: Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Альбуса Дамблдора из вселенной о Гарри Поттере.
Главное: Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Дамблдора, умер в возрасте 82 лет.
Детали: Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Альбуса Дамблдора из вселенной о Гарри Поттере.
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