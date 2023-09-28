Майкл Гэмбон: умер директор Хогвардса, профессор Дамблдор

Главное: Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Дамблдора, умер в возрасте 82 лет.

Детали: Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Альбуса Дамблдора из вселенной о Гарри Поттере.

Майклу Гэмбону было 82 года.

Гэмбон играл директора Хогвартса, начиная с третьего фильма кинофраншизы, когда умер предыдущий актер, Ричард Харрис.

Как рассказали СМИ его родные, Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице.