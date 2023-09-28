Ким Чен Ын резко высказался по поводу США

Главное: КНДР собирается противостоять гегемонистской стратегии США и Запада. Ким Чен Ын сделал громкое заявление.

Детали: Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал громкое заявление. Он сказал, что его стране следует укрепить отношения с государствами, которые противостоят гегемонистской стратегии США и Запада.

Выступая на съезде Верховного народного собрания КНДР, глава государства сказал: «Нам следует далее развивать солидарность с государствами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада».

По его словам, сейчас «реализуется структура второй холодной войны из-за империалистических реакционных сил».

При этом Ким Чен Ын считает, что существование суверенных государств находится под серьезной угрозой.

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