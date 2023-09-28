В США хотят… печатать вооружение

Главное: В США придумали новый способ ремонта оборудования и замены деталей военной техники. Хотят применять 3D-печать.

Детали: В Пентагоне хотят использовать 3D-печать для ремонта оборудования и замены деталей военной техники. Об этом, ссылаясь на заместителя директора управления программы производственных технологий министерства обороны США Кит ДеВрис, пишет издание Defense News.

Чиновник поведал: «Мы собираемся рассматривать аддитивные технологии как инструмент, который всегда под рукой, и мы хотим применять его именно там, где это необходимо».

Ожидается, что 3D-печать может быть использована для создания одноразовых запасных частей для ремонта самолетов или других систем, благодаря чему детали заменяются быстрее, чем при традиционных способах изготовления.

Отмечается: «Мы даже видели, как повреждения самолетов из-за птиц ремонтировались за ночь или за несколько дней с помощью аддитивного производства».

Кроме этого сообщается, что аддитивные технологии также могут помочь ускорить создание вооружения, а министерство обороны и производители должны стремиться заменить традиционные методы обдуманно и очень ограниченно.

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