Польша может выйти из ЕС

Главное: Польша может покинуть ЕС. Если на парламентских выборах не сменится власть.
Детали: Если на ближайших парламентских выборах, которые назначены на 15 октября, в Польше не сменится власть, страна может выйти из ЕС. Об этом сказал лидер местной оппозиции и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.
Политик сделал соответствующий пост в одной из социальных сетей.
Отметим, что по итогам выборов будет сформирован новый состав правительства.
Он сообщил: «15 октября или мы выведем PiS (правящая партия «Право и справедливость»), или PiS выведет нас. Из Евросоюза».
В тему: Дуда высказался о передаче Украине оружия.