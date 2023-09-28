Польша может выйти из ЕС

Главное: Польша может покинуть ЕС. Если на парламентских выборах не сменится власть.

Детали: Если на ближайших парламентских выборах, которые назначены на 15 октября, в Польше не сменится власть, страна может выйти из ЕС. Об этом сказал лидер местной оппозиции и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Политик сделал соответствующий пост в одной из социальных сетей.

Отметим, что по итогам выборов будет сформирован новый состав правительства.

Он сообщил: «15 октября или мы выведем PiS (правящая партия «Право и справедливость»), или PiS выведет нас. Из Евросоюза».

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