Цены на дрова в Украине хотят снизить

Главное: В Украине могут снизить цены на дрова. Из-за военного времени.

Детали: Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что цена на топливные дрова должна отвечать потребностям военного времени. Ожидается, что их стоимость будет уменьшена там, где это возможно.

Чиновник сказал: «Государственное агентство лесных ресурсов Украины должно как можно быстрее наработать четкую и прозрачную цену топливных дров для регионов».

Он отметил: «В случае необходимости – скорректировать логистику. Уменьшить стоимость дров, где это возможно сделать».

Подчеркивается, что их цена должна отвечать потребностям военного времени.

Резюмируется, что предприятия ГП «Леса Украины» способны полностью обеспечить потребности регионов, сейчас на складах более 130 тысяч кубометров дров.

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