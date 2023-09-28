В Нагорном Карабахе не останется армян, — Пашинян

Главное: Никол Пашинян заявил, что совсем скоро армян в Нагорном Карабахе не останется. На сегодняшний день в Армению из региона уже выехали 66500 человек.

Детали: В ближайшие дни в Нагорном Карабахе больше не останется армян. Об этом на заседании правительства в четверг, 28 сентября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Выход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается. Анализ ситуации показывает, что в последующие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки», — сказал он.

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян сообщил, что из Нагорного Карабаха в Армению въехали 66 500 человек.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч армян.

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