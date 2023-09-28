Власти Бали внезапно наехали на туристов

Главное: Власти Бали принялись критиковать туристов. Из-за выбросов CO2.

Детали: Власти индонезийского острова Бали решили наехать на туристов. Об этом пишет издание Detik.

По их словам, 64% всех выбросов CO2 приходится на туристов.

При этом, как уточняется, каждый приезжий ответственен за ежедневные выбросы весом в двадцать один кокос.

В публикации сказано, что глава климатической лаборатории Бали Мишель Виноватан заявила, что выбросы CO2 на одного туриста достигли 0,02479 тонны в сутки.

Она заявила: «Очень важно проводить образовательные мероприятия для туристов, чтобы они были более осведомлены и чувствовали большую ответственность за выбросы на Бали».

Чиновница уточнила, что если взять среднестатистического иностранного путешественника, решившего остаться на Бали на две недели, то выбросы от его деятельности составят 0,34709 тонны (это вес 290 кокосов).

Сообщается: «Мы выяснили, что внутренние туристы предпочитают оставаться на Бали в среднем десять дней, а иностранцы предпочитают оставаться в среднем четырнадцать дней».

Резюмируется, что Центральное статистическое агентство Бали установило, что в прошлом году на острове было потреблено 5,5 миллиона МВтч электроэнергии, а 72% общего потребления приходится на путешественников.

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