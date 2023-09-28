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Новости > ВСУ, вероятно, совершили прорыв на Запорожье, — ISW

ВСУ, вероятно, совершили прорыв на Запорожье, — ISW

Александр Панько
28.09.23 09:42
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ВСУ, вероятно, совершили прорыв на Запорожье, — ISW

Главное: Вооруженные силы Украины, вероятно, совершили прорыв на линии Работино-Вербовое в Запорожской области. Институт изучения войны приводит данные от нескольких российских источников, указывающих на прорыв ВСУ на линии Работино-Вербовое.

Детали: По меньшей мере, четыре украинских роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии Работино-Вербовое после массированного артиллерийского обстрела. О соответствующем заявлении оккупационного чиновника Запорожской области Владимира Рогова сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете по итогам среды, 27 сентября.

В свою очередь российский военный блоггер, горячо поддерживающий командующего НДС РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, критикуя Минобороны России, ответил Рогову, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые укрепления «зубы дракона» на линии Работино-Вербовое и что украинские силы рано или поздно совершили бы такие атаки.

По информации аналитиков, другой российский военный 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, делающих опасными наземные действия возле Вербового и Работиного.

Другой военный ответил на это заявление, заявив, что личный источник из российского 108-го полка ПДВ (7-я дивизия) сообщил об интенсивном украинском обстреле в этом районе. Он добавил, что их источник предоставил непонятную информацию о том, двигался ли 108-й полк ПДВ к Вербовому или уходил из Вербового.

Кроме того, военный рассказал, что российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ПДВ в район Работино для помощи действующим там ныне 7-й и 76-й дивизиям ПДВ.

ISW отмечает, что ситуация возле Вербового остается непонятной, поскольку известные российские военные блоггеры стали заметно меньше и не столь подробно сообщать о российской активности на этой линии фронта, а также не сообщают новости о российских неудачах.

В тему: Минобороны Великобритании утверждает, что РФ перебросила новую армию в Украину.

Тэги: Вооруженные Силы Украины, Запорожская область, прорыв, ВСУ, война в Украине, ISW

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