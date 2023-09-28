Кабмин назначил трех заместителей министра обороны

Главное: Министр обороны Рустем Умеров получил трех заместителей. Ни один из них ранее не работал в ведомстве.

Детали: Сегодня, 27 сентября, Кабинет Министров Украины назначил троих заместителей министра обороны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сообщается, что заместителями министра обороны Украины стали:

— Юрий Джигир — экс-замминистра финансов Украины;

— Наталья Калмыкова — глава Украинского ветеранского фонда;

— Екатерина Черногоренко — проектный менеджер Минцифры.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил больше информации о новых заместителях.

Юрий Джигир — заместитель по вопросам финансов.

«Последние три года консультирует Всемирный Банк по вопросам финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением. В 2018-2020 годах работал заместителем министра финансов Украины. У Юрия более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политики и фискальной децентрализации в Украине, на Восточных Балканах и в Центральной Азии», — сообщает министр.

Наталья Калмыкова — заместитель по вопросам социального развития.

«С февраля 2022-го Наталья была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, до этого — советницей командующего сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде „Вернись живым“», — пишет Умеров.

Екатерина Черногоренко — заместитель по вопросам цифрового развития.

«Екатерина — руководитель проекта Армия дронов. С 2018 года является проектным координатором электронных услуг является єМалятко, электронный больничный и введение COVID-сертификатов в Дії», — сообщил министр обороны.

В тему: Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр.