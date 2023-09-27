Немецкий химпром - на грани краха и это плохой симптом

Главное: Химическая промышленность Германии — на грани краха. Об этом рассказали представители крупнейших предприятий отрасли.

Детали: Немецкая химическая промышленность оказалась на грани краха из-за войны в Украине. Об этом рассказали представители крупнейших предприятий химпрома на круглом столе с Шольцем.

Канцлеру передали документ, в соответствии с которым немецкому химпрому грозит массовое сокращение рабочих мест: многие производства намерены переехать зарубеж из-за более низких цен на энергоносители.

Справка: В 2023 году объем производства немецкой химической промышленности по сравнению с прошлым годом упал на 16,5%. В 2022 году падение было ещё больше — около 20%.

Химическая промышленность является одной из основных отраслей современной мировой экономики, она преобразует сырье (нефть, природный газ, воздух, воду, металлы и полезные ископаемые) в более чем 70 000 различных продуктов.