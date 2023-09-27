Афганская валюта стала суперприбыльной

Главное: Афгани стал одной из самых прибыльных в мире. За 2022 год курс вырос примерно на 14%.
Детали: Афганская валюта стала одной из самых прибыльных в мире. Об этом пишет Bloomberg.
Главное: Афгани стал одной из самых прибыльных в мире. За 2022 год курс вырос примерно на 14%.
Детали: Афганская валюта стала одной из самых прибыльных в мире. Об этом пишет Bloomberg.
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