Афганская валюта стала суперприбыльной

Главное: Афгани стал одной из самых прибыльных в мире. За 2022 год курс вырос примерно на 14%.

Детали: Афганская валюта стала одной из самых прибыльных в мире. Об этом пишет Bloomberg.

За 2022 год курс афгани вырос примерно на 14%, а в последнем квартале 2023 года этот рост составил ещё 9%.

Этот связано с решением афганских властей запретить финансовые операции в долларах США и пакистанских рупиях внутри страны. За вывоз доллара из Афганистана можно получить тюремное заключение.