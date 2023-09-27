Львовский уклонист год избегал мобилизации из-за воздушных тревог. Ему дали 3 года

Главное: Львовянин-уклонист год избегал мобилизации. Якобы из-за воздушных тревог.

Детали: Во Львовской области уклонист год избегал мобилизации из-за воздушных тревог. Об этом пишет Захид.Нет.

На заседании суда мужчина подтвердил, что получил 5 повесток, но год не появлялся в военкомате. По его словам, в этом виноваты постоянные воздушные тревоги и работники ТЦК, которые не смогли организовать его призыв в армию. Свою вину он категорически отрицал.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.