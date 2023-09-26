США могут поставить в Украину дополнительные танки Abrams

Главное: Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams, утверждают источники.

Детали: Власти США рассматривают возможность передачи Украине еще десятков танков Abrams. Об этом накануне сообщило издание The Messenger.

Так, по словам собеседников среди американских чиновников, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams.

«Abrams ценят за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать российскую бронетехнику, а для Зеленского и его командования есть надежда, что они могут помочь украинским силам вернуть контролируемую Россией территорию в восточных и южных областях Украины», — пишет издание.

В тему: Стало известно, сколько танков Abrams США уже поставили в Украину.