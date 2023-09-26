Завтра украинцев ждет почти летняя погода

Главное: В Украине сохраняется теплая погода. Должно быть сухо.

Детали: Синоптики поведали, чего ждать от погоды украинцам в среду, 27 сентября. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты по небесной канцелярии говорят, что по стране будет тепло и сухо.

Информируется: «Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду».

Ожидается, что ночью будет плюс 9-14, а днем 23-28 тепла.

В южных регионах ночью прогнозируют плюс 13-18, а днем 25-30 тепла.

В Карпатах ночью ожидается плюс 6-11, а днем 17-22 тепла.

Что касается Киева, то завтра в украинской столице будет сухо – ночью плюс 12-14, а днем 24-26 тепла.

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