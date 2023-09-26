В Курской области после атаки дрона на электроподстанцию без света остались семь населенных пунктов

Главное: В селе Снагость Курской области РФ украинский беспилотник якобы сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Обесточено было семь населенных пунктов.

Детали: Семь населенных пунктов в Курской области России остались без электроснабжения из-за атаки якобы украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Отмечается, что утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник якобы сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.

По словам российского губернатора, никто из жителей не пострадал.

Старовойт отметил, что аварийные бригады начнут возобновление электроснабжения, «как только это будет возможно».

В Минобороны РФ заявили, что с вечера 25 сентября до утра 26 сентября военные якобы сбили 5 украинских беспилотников в Курской области.

Кроме того, вечером 25 сентября якобы была отбита атака БПЛА в Белгородской области, уничтожив семь беспилотников и над Грайворонским городским округом.

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