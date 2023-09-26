Норвегия предоставит украинцам крупную гуманитарную помощь

Главное: Норвегия выделит Украине гуманитарную помощь. На 92 миллиона долларов.

Детали: Норвегия продолжает помогать Украине во время войны. Население нашей страны получит гуманитарную помощь на миллиард крон – это 92 миллиона долларов.

Об этом сказала глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт на открытии международной гуманитарной встречи по Украине в Осло.

Стоит отметить, что организаторами встречи выступают Норвегия и ЕС, а ее цель заключается в том, чтобы обсудить гуманитарные проблемы, возникшие в результате войны, а также возможности оказания помощи мирному населению.

В правительстве страны говорят: «Норвегия выделяет дополнительно миллиард норвежских крон, чтобы обеспечить нуждающимся украинцам доступ к необходимой защите и жизненно важной помощи».

Ожидается, что гуманитарная помощь будет предоставлена через ООН, включая гуманитарный фонд в Украине, и движение Красного Креста.

Поясняется: «Эти средства помогут обеспечить наиболее уязвимым слоям населения – детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам – жизненно необходимую помощь и доступ к жилью, продовольствию, образованию, медицинскому обслуживанию и психологической поддержке, а также защиту от сексуального и гендерного насилия. Эта поддержка является частью Нансеновской программы».

Резюмируется, что с начала войны Норвегия выделила более 3,5 миллиарда крон на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам.

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