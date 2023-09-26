Главное: В Винницкой области ограничивают продажу алкоголя. Его нельзя будет купить ночью.

Детали: Уже со среды, 27 сентября, в Винницкой области решили ужесточить продажу алкоголя. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Борзов, который подписал соответствующий приказ.

С завтрашнего дня купить алкогольные напитки в регионе можно будет с 6-00 до 22-00.

Отмечается, что ограничение будет действовать до окончания военного положения.

Информируется, что теперь субъектам хозяйствования запрещается с 22-00 до 06-00 продажа алкогольных напитков и веществ, изготовленных на спиртовой основе.

В то же время в области остается круглосуточным запрет на продажу алкогольных напитков гражданам во время несения службы в правоохранительных органах, ВСУ, Национальной гвардии, территориальной обороне, других военных формированиях и лицам с оружием.

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