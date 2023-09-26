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Новости > Китай сделал важное антивоенное заявление

Китай сделал важное антивоенное заявление

Агата Кловская
26.09.23 12:31
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Китай сделал важное антивоенное заявление

Главное: Китай призывает противодействовать расширению военных союзов. Важное заявление сделал МИД страны.

Детали: Глава МИД Китая Ван И сделал важное антивоенное заявление. Произошло это на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги под названием «Совместное создание сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия КНР».

Дипломат сказал: «Мы должны создать благоприятные условия для обеспечения всеобщей безопасности. Ключевым моментом является необходимость отстаивать концепцию безопасности, основанную на общности, сотрудничестве и устойчивости, решать разногласия и споры между странами путем диалога и консультаций».

Кроме этого он призвал обращать внимание на разумные озабоченности друг друга в области безопасности.

Отмечается, что следует противостоять самовольному расширению военных союзов, сужению пространства безопасности других стран.

Также министр высказался о необходимости лучше координировать и поддерживать безопасность в традиционных и нетрадиционных областях, ускорить оптимизацию сотрудничества и диалога в таких областях как биобезопасность, сетевая безопасность, безопасность данных, а также безопасность в сфере искусственного интеллекта.

Резюмируя, он призвал сотрудничать в сфере предотвращения рисков.

В тему: Китай положил глаз на Хабаровский край.

Тэги: Китай, мир, война, Ван И

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