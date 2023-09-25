Орбан скандально высказался об Украине и России

Главное: Виктор Орбан вновь комментирует дела Украины. Сделал скандальные заявления.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает неоднозначно высказываться по поводу Украины и России. На сей раз чиновник выступил перед депутатами своего парламента в первый день осенней сессии.

Так, по его словам, отказ от российской энергии противоречит европейским интересам.

Было сказано: «Брюссель решил, чтобы Европа отказалась от российских энергоносителей. По моему убеждению, это противоречит интересам Европы, в том числе Венгрии. Но сейчас у нас недостаточно сил, чтобы этому противодействовать»

Он добавил: «Правительство может быть нацелено лишь на то, чтобы уменьшить негативные последствия брюссельского решения и приспособиться к новой ситуации».

Кроме этого политик принялся размышлять о международной поддержке Украины.

Виктор Орбан заявил: «Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть. Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей. Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров».

Глава правительства резюмировал: «Новое украинское руководство школы в Мукачево запретило петь в учебном заведении гимн Венгрии и надевать одежду в венгерских национальных цветах».

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