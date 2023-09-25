Зеленский подтвердил получение танков Abrams

Главное: Владимир Зеленский подтвердил, что танки Abrams уже прибыли в Украину. Президент поблагодарил союзников за выполнение договоренностей. Теперь будет расширяться география поставок танков.

Детали: Украина действительно получила первые американские танки Abrams. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам совещания с правительством и военными в понедельник, 25 сентября.

«„Абрамсы“ уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — написал президент.

По его словам, на совещании глава МВД Игорь Клименко сделал доклад о ликвидации последствий обстрелов Одессы и других населенных пунктов.

«Прикрытие Одесщины — приоритет на всех моих переговорах по ПВО», — заверил президент.

Также рассматривался вопрос о подготовке к зиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и Пунктов несокрушимости.

Доклад по военной ситуации сделал главком ВСУ Валерий Залужный, а также руководители разведок и спецслужб.

В тему: В Украину доставлена первая партия танков Abrams.