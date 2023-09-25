В Голливуде приблизились к разрешению многомесячного конфликта

Главное: Голливудские студии и сценаристы близки к разрешению конфликта. Забастовка с участием более 11 тысяч сценаристов началась 2 мая, в июле к ней присоединились и актеры.

Детали: Гильдия писателей (WGA) достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) о прекращении забастовки спустя почти пять месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что студии согласились нанять несколько сценаристов на свои телешоу, и эта цифра будет увеличиваться в зависимости от количества эпизодов в сезоне.

Также обе стороны создали структуру, в которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на стриминговых сервисах.

Кроме того, студии сделали предложение по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в написании сценариев, что стало главной темой переговоров. Обсуждения этого вопроса продолжаются.

По данным издания, обе стороны находились под давлением для достижения соглашения. Крупнейшие медиакомпании не могут показывать столько новых шоу по телевидению или продвигать кинопроекты.

Хотя обе стороны не смогли прийти к согласию в субботу, они все еще надеются разрешить свои разногласия в ближайшие дни. Когда они достигнут принципиального соглашения, профсоюз ратифицирует соглашение голосованием своих членов.

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