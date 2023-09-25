В Украину доставлена первая партия танков Abrams, — NYT

Главное: Первая партия танков Abrams уже прибыла в Украину. При этом точное число поставки не уточняется.

Детали: Первая партия танков Abrams американского производства была доставлена в Украину в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает The New York Times .

Как отмечает издание, первые танки прибыли в Украину на несколько месяцев раньше начальных оценок и своевременно, чтобы использовать их в контрнаступлении ВСУ.

Источники издания сообщили, что остальные танки Abrams будут отправлены в ближайшие месяцы, отметив, что те, которые были доставлены в Украину, были первыми из 31, которые администрация президента Джо Байдена пообещала отправить.

Сколько танков было доставлено неизвестно.

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