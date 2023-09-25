Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украину доставлена первая партия танков Abrams, — NYT

В Украину доставлена первая партия танков Abrams, — NYT

Александр Панько
25.09.23 14:53
154
В Украину доставлена первая партия танков Abrams, — NYT

Главное: Первая партия танков Abrams уже прибыла в Украину. При этом точное число поставки не уточняется.

Детали: Первая партия танков Abrams американского производства была доставлена в Украину в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает The New York Times .

Как отмечает издание, первые танки прибыли в Украину на несколько месяцев раньше начальных оценок и своевременно, чтобы использовать их в контрнаступлении ВСУ.

Источники издания сообщили, что остальные танки Abrams будут отправлены в ближайшие месяцы, отметив, что те, которые были доставлены в Украину, были первыми из 31, которые администрация президента Джо Байдена пообещала отправить.

Сколько танков было доставлено неизвестно.

В тему: Украине дадут «ограниченные» ракеты ATACMS.

Тэги: танки, война в Украине, Abrams

Комментарии

Статьи

25.09.23 11:08

Нагорный Карабах, война Азербайджана и Армении, беспорядки в Ереване <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий
23.09.23 20:13

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.09.23 16:16

Кумир фанатов «Динамо» попал в больницу в очень тяжелом состоянии
25.09.23 15:55

Зеленский подтвердил получение танков Abrams
25.09.23 15:39

Украинцев предупредили, что грядущий октябрь будет слишком теплым
25.09.23 15:19

В Голливуде приблизились к разрешению многомесячного конфликта
25.09.23 14:25

Украина получила от Всемирного банка кругленькую сумму
25.09.23 14:00

Макрон согласился вывести французские войска из Нигера
25.09.23 13:45

«Все правда» — Дана Яровая призналась, что должность заместителя Умерова ей нужна в интересах Пашинского
25.09.23 13:44

В Киеве установлен столетний температурный рекорд
25.09.23 13:36

США помогут восстановить украинскую энергосистему
25.09.23 13:29

Оккупанты ударили в Одессе по объектам, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО
25.09.23 15:55

Зеленский подтвердил получение танков Abrams
25.09.23 13:13

На курском аэродроме уничтожено руководство авиаполка РФ, — СМИ
25.09.23 12:41

Маттео Мессина Денаро: умер один из главарей «Коза ностра»
25.09.23 11:54

Украине дадут «ограниченные» ракеты ATACMS, — генерал
25.09.23 11:20

В Севастополе снова раздался громкий взрыв
25.09.23 09:35

Россияне разрушили морской вокзал в Одессе
25.09.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 270 солдат
24.09.23 10:12

Приют для кошек на киевских Теремках взорвали неизвестные: большинство животных погибло
22.09.23 15:51

СБУ разоблачила семь новых схем уклонения от мобилизации
22.09.23 13:51

В Севастополе нанесен ракетный удар по штабу ЧФ РФ
21.09.23 12:51

В Мариуполе стационары закрыли для гражданских. Еженедельно умирают 300-400 человек, — мэрия
20.09.23 06:29

Австрийская компания Trafin стала акционером ТРЦ Respublika Park в Киеве
22.09.23 10:42

Зеленский анонсировал деоккупацию Бахмута и еще двух городов
20.09.23 10:57

Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план
21.09.23 15:23

Украина получила от США безвозмездный грант на $1,25 млрд
22.09.23 15:51

СБУ разоблачила семь новых схем уклонения от мобилизации
19.09.23 16:52

Синоптики дали прогноз погоды на эту неделю
21.09.23 16:52

В Украину может вернуться 30-градусная жара
19.09.23 09:51

Враг нанес массированный «мопедный» удар по Украине. Почти все цели были сбиты
20.09.23 09:33

Украина запретит импорт польских яблок и помидоров
Фото и Видео
Во Флориде убили аллигатора, который проглотил женщину
Во Флориде убили аллигатора, который проглотил женщину
Во Флориде убили аллигатора, который проглотил женщину
Во Флориде убили аллигатора, который проглотил женщину
Россияне разрушили морской вокзал в Одессе
Россияне разрушили морской вокзал в Одессе
Видео с Путиным и его начальником из 90-х порвало соцсети
Видео с Путиным и его начальником из 90-х порвало соцсети
Клаудия Шиффер в 53 года вернулась на подиум
Клаудия Шиффер в 53 года вернулась на подиум
Алла Брулетова так отрекламировала Bentley, что вызвала целый шквал пародий
Алла Брулетова так отрекламировала Bentley, что вызвала целый шквал пародий
Боб Менендес: у американского сенатора-коррупционера нашли золотые слитки
Боб Менендес: у американского сенатора-коррупционера нашли золотые слитки
Реинкарнация богини: в Индии родилась девочка с 26 пальцами на руках и ногах
Реинкарнация богини: в Индии родилась девочка с 26 пальцами на руках и ногах
На Google подали в суд: он построил маршрут, который закончился смертью
На Google подали в суд: он построил маршрут, который закончился смертью
В огне (2023): дата выхода и трейлер фильма о мальчике со сверхспособностями
В огне (2023): дата выхода и трейлер фильма о мальчике со сверхспособностями
Луна, которую ещё никто не видел: в NASA показали уникальный снимок
Луна, которую ещё никто не видел: в NASA показали уникальный снимок
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.