Украинцев предупредили, что грядущий октябрь будет слишком теплым

Главное: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в октябре. Ожидается тепло выше нормы.

Детали: Синоптики дали свой прогноз погоды на грядущий октябрь. В Гидрометцентре поведали, чего ждать от небесной канцелярии.

Сообщается, что в следующем месяце средняя температура воздуха составит 7-13 тепла. Это сразу на один-полтора градуса выше климатической нормы.

В то же время, как говорят эксперты, месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм. Данные показатели находятся в пределах нормы.

Отмечается, что данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура в октябре составляет 6-13 градусов, в Карпатах плюс 4-5. Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градуса, в Крыму до 35 градусов, в горных районах местами 20-21 градуса тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

В тему: Синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Украине до конца сентября.