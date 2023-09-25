Макрон согласился вывести французские войска из Нигера

Главное: Франция выведет свои войска из Нигера. Произойдет это до конца года.

Детали: До конца 2023-го года Франция выведет свои войска из Нигера. Это пообещал президент страны Эммануэль Макрон.

Накануне он поведал: «Я сегодня говорил с президентом Мохамедом Базумом и сообщил ему, что Франция решила отозвать своего посла».

Отмечается: «В ближайшие часы наш посол, а также другие дипломаты вернутся во Францию. Мы также положим конец нашему военному сотрудничеству с нынешними властями в Нигере, потому что они более не хотят вести борьбу с терроризмом. Это конец этого сотрудничества, он будет организован в ближайшие недели или месяцы. Войска вернутся в организованной манере до конца года, мы проведем это в согласии с мятежниками, потому что хотим, чтобы все прошло без происшествий».

Стоит напомнить, что прошлым летом президент Нигера Мохамед Базум был свергнут с должности в ходе военного мятежа.

Кроме этого повстанцы потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.

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