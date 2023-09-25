В Севастополе снова раздался громкий взрыв

Главное: В Севастополе снова прогремел взрыв. Оккупанты подняли дымовую завесу над Южной бухтой.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе в понедельник, 25 сентября, раздался громкий взрыв.

«В Севастополе раздался громкий взрыв. В районе штаба ЧФ РФ виден дым. Возможно, это очередная дымовая завеса», — говорится в сообщении «Крымского ветра».

При этом так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это якобы «запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ, осуществленный при помощи контролируемого подрыва».

При этом оккупанты подняли дымовую завесу над Южной бухтой.

В тему: В Севастополе нанесен ракетный удар по штабу ЧФ РФ.