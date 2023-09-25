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Новости > Синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Украине до конца сентября

Синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Украине до конца сентября

Агата Кловская
25.09.23 10:03
109
Синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Украине до конца сентября

Главное: В Украине сохраняется теплая погода. Температура воздуха заметно выше нормы.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич поведал, чего ждать украинцам от погоды до конца сентября. Его слова цитирует издание «Метеопрог».

Эксперт небесной канцелярии говорит, что до конца месяца в нашей стране прогнозируется теплая и солнечная погода.

При этом, по его словам, на юге Украины усилится ветер, а на большей части территории страны из-за длительной засухи сохранится опасность лесных пожаров.

Было сказано, что устойчивое поле высокого атмосферного давления продолжит определять погодные условия по всей Центральной и Восточной Европе до конца сентября.

Он отметил: «На территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода с температурным фоном на три-шесть градусов выше климатической нормы».

Информируется, что в южной части страны комфортность погоды в определенной степени ухудшится вследствие порывистого восточного ветра.

Резюмируется, что за счет длительного периода отсутствия дождей (за исключением некоторых западных областей), сохранится тенденция усиления засухи и пожарной опасности в лесах на большей части территории Украины.

В тему: Погода на сегодня: синоптики порадовали украинцев.

Тэги: общество, синоптик, погода, погодные условия, новости Украины

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