Скончался народный депутат Андрей Иванчук

Главное: В ночь на 25 сентября на 50 году жизни скончался народный депутат Украины из Ивано-Франковска Андрей Иванчук.

Детали: Народный депутат трех последних созывов Верховной Рады Андрей Иванчук скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook в понедельник, 25 сентября.

«Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью», — написал он.

По информации Украинской правды, предварительная причина смерти — отрыв тромба.

Андрей Иванчук родился 16 июня 1973 года в Ивано-Франковске, ему было 50 лет.

В 2019 году Иванчук был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 г. он был членом депутатской группы Доверие.

С 12 декабря 2012 года по 27 ноября 2014 года Иванчук был нардепом от Батьківщини, а в 2014 году прошел в парламент от партии Народный фронт.

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