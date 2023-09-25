Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 270 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 276 270 солдат. Уничтожено 4 667 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 25 сентября.

Сообщается, что погибли уже 276 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 667 танков, 8 927 боевых бронированных машин, 6 260 артиллерийских систем, 791 РСЗО, 533 средства ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 895 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 518 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, одна подлодка, 8 746 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 918 единиц специальной техники.

В тему: Актуальная ситуация на фронте.