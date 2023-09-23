Проглотила AirPods во время сна: Мо Кеннеди угодила в неотложку

Главное: Американка Мо Кеннеди случайно проглотила один из своих AirPods Pro во время сна. Медики вытащили наушник из желудка девушки.

Детали: Девушка, по имени Мо Кеннеди случайно проглотила один из своих AirPods Pro во время сна. Все закончилось путешествием в отделение неотложной помощи.

Около 3 часов ночи Кеннеди внезапно очнулась, осознав, что проглотила один из своих AirPods Pro. В панике она тщетно пыталась вырвать его обратно. Не вышло. Поэтому они с матерью решили поехать в соседнее отделение неотложной помощи в медицинском центре Ковингтона (США).

«Если вы когда-нибудь теряли AirPod и думали, где искать... Возможно, он в желудке, как и у меня. Я его проглотила», — говорит Мо в видео, опубликованном в TikTok.

Когда Кеннеди прибыла в неотложку AirPods Pro все еще работали, даже в желудке. Мать Кеннеди могла подключиться к AirPods и услышать звуки в животе и смех дочери.

Наушник вытащили из желудка девушки. Мо Кеннеди была благодарна за успешный результат и поблагодарила медицинскую команду за их положительное отношение и хорошее настроение в этой ситуации.