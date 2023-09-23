Европа: на спутнике Юпитера, возможно, таки есть жизнь

Главное: На спутнике Юпитера, Европе, нашли местный углерод. Возможно, это означает, что там есть жизнь.

Детали: В глубине Европы — спутника Юпитера, — на котором давно предполагают существование жизни, есть углерод. Об этом пишет The Independent.

Ученые проанализировали данные телескопа «Джеймс Уэбб» об углекислом газе на спутнике и заключили: он поступает из подповерхностного океана — солёной воды под коркой льда.

Специалисты пока не знают, выделяют ли углекислый газ живые источники. Это может быть выяснено в ходе запланированных на Европу миссий.

Твердый углекислый газ обнаруживали на Европе и ранее. До сих пор оставалось неизвестным, каким образом он оказался на спутнике Юпитера — образовался там или же в результате падения метеоритов.