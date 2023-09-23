Игра в кальмара (2023): дата выхода и тизер новой версии суперпопулярного сериала

Главное: Появился тизер реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара» (2023). По сюжету 456 человек принимают приглашение на участие в турнире по детским играм, но быстро выясняется, что это турнир на выживание.

Детали: Netflix показал тизер реалити-шоу по мотивам суперпопулярного сериала «Игра в кальмара».

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссёром и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хёк.

По сюжету «Игра в кальмара», четыреста пятьдесят шесть человек, большинство из которых испытывают серьёзные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире по детским играм. Быстро выясняется, что это турнир на выживание.

Премьера продолжения шоу «Игра в кальмара» запланирована на 22 ноября 2023 года.

Тизер «Игра в кальмара» (2023).

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