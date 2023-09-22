Зеленский рассказал, когда Украина получит ракеты ATACMS

Главное: Зеленский оценил перспективы получения ATACMS. С американскими дальнобойными ракетами будет так же, как с истребителями F-16, отметил президент.

Детали: Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия, в том числе ракет ATACMS. Результаты этой работы будут заметны через некоторое время. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в Вашингтоне, сообщила пресс-служба главы государствf.

Президент отметил, что у него были важные встречи в столице США. В частности, состоялись откровенные разговоры с американскими конгрессменами.

«Они получили все ответы», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время встречи с конгрессменами обсуждались некоторые планы, а также необходимая помощь Украине.

«Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры нужно проводить», — отметил глава государства.

Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS Зеленский акцентировал, что речь идет об усилении дальнобойных возможностей Украины.

«Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент — мы все это увидим», — резюмировал он.

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