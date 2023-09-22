Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Дана Яровая в качестве заместителя министра обороны позволит Пашинскому монополизировать закупки МО, — СМИ

Дана Яровая в качестве заместителя министра обороны позволит Пашинскому монополизировать закупки МО, — СМИ

Автор: «Фраза»
22.09.23 11:52
170
Дана Яровая в качестве заместителя министра обороны позволит Пашинскому монополизировать закупки МО, — СМИ

В назначении члена Антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой заместителем министра обороны Рустема Умерова есть целый ряд рисков. В первую очередь, из-за того, что ее небезосновательно связывают с одиозным Сергеем Пашинским, который уже сейчас контролирует около 40% всех закупок вооружения для ВСУ. С приходом Яровой в МО под контролем Пашинского окажется также тыловое обеспечение Сил Обороны. Что не так с назначением Яровой заместительницей Умерова, объясняет «Политека».

«Яровая сделала все от нее зависящее, чтобы заверить общественность в том, что в Миноброны процветает коррупция», — пишет издание и при этом отмечает, что «озвученные ею подозрения и обвинения не получили убедительного подтверждения со стороны суда или хотя бы правоохранительных органов».

Назначение Яровой, уверены авторы публикации, «все равно не придаст уверенности в том, что коррупции в МО не будет. Возможно, даже наоборот, ведь приход Яровой де-факто будет означать, что свое влияние на министерство увеличит одиозный Сергей Пашинский».

Пашинский, как утверждает издание, «также контролирует компании, снабжающие армию и продуктами питания».

Так, в июне победителем 8 тендеров МО на поставку продуктов питания на сумму 7,21 млрд. грн стала малоизвестная компания ООО «АТОМСЕРВИС». По данным авторов материала, «АТОМСЕРВИС» непосредственно подконтрольна братьям Дмитрию и Леониду Крючковым, а «Крючковы теперь тесно сотрудничают с Пашинским, который благодаря своим связям в МО помогает им побеждать в конкурсах».

Интересы «АТОМСЕРВИСА» на торгах публично защищала именно Дана Яровая, несмотря на все предупреждения об опасности компании.

Между тем, ни Яровая, ни один член Антикоррсовета не несут за свои действия никакой ответственности. Хотя они оказывают влияние, в частности, на тендерные условия.

Именно Яровая ввела в заблуждение общество, утверждая ради пиара, что якобы после начала ее работы в Антикоррсовете бюджет сэкономил на закупках более 5 миллиардов гривен.

Однако, как объясняет представитель одного из поставщиков Минобороны, это лишь означает, что стартовая цена была рассчитана неверно, «все остальное — манипуляция».

Но в новой должности Яровой, по словам источника ... в МО, есть большой плюс: «Теперь она будет нести ответственность за свою деятельность. В том числе, криминальную. И если ВСУ не будут обеспечены всем необходимым и еще не по самым низким ценам, то мы будем знать, кто в этом виноват — не какой-то Совет, а конкретное лицо».

Тэги: Сергей Пашинский, Дана Яровая, Рустем Умеров

Комментарии

Статьи

22.09.23 10:51

Нагорный Карабах, война Азербайджана и Армении, беспорядки в Ереване <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
21.09.23 22:05

Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.09.23 12:48

Более 400 населенных пунктов Украины остаются без света
22.09.23 12:17

ВСУ прорвали главную линию обороны РФ, — ISW
22.09.23 11:49

В Севастополе снова гремели взрывы. Над бухтой включили дымовой занавес
22.09.23 11:17

США не будут передавать Украине ракеты ATACMS. Пока что
22.09.23 10:57

ВОЗ рапортует о завершении в Украине вспышки опасной болезни
22.09.23 10:42

Зеленский анонсировал деоккупацию Бахмута и еще двух городов
22.09.23 10:21

Байден рассказал, когда первые танки Abrams поступят в Украину
22.09.23 09:58

США утвердили новый пакет помощи Украине
22.09.23 09:45

Зеленский прибыл в Канаду
22.09.23 09:37

В Украине «хороших русских» стало еще на 480 больше
22.09.23 12:17

ВСУ прорвали главную линию обороны РФ, — ISW
22.09.23 11:49

В Севастополе снова гремели взрывы. Над бухтой включили дымовой занавес
22.09.23 10:42

Зеленский анонсировал деоккупацию Бахмута и еще двух городов
22.09.23 10:21

Байден рассказал, когда первые танки Abrams поступят в Украину
22.09.23 09:45

Зеленский прибыл в Канаду
22.09.23 09:37

В Украине «хороших русских» стало еще на 480 больше
21.09.23 16:52

В Украину может вернуться 30-градусная жара
21.09.23 16:44

Воздух в Европе отравлен: чистым дышат лишь 2% населения
21.09.23 15:23

Украина получила от США безвозмездный грант на $1,25 млрд
21.09.23 15:15

Зеленский прибыл в Вашингтон
18.09.23 08:47

Кадыров умер: об этом вовсю трубят российские паблики
15.09.23 14:34

Орбан резко высказался об украинском зерне
15.09.23 13:32

Южная Корея выделит Украине немало денег
18.09.23 07:41

Президент Сербии пожаловался на ЕС из-за Украины
16.09.23 21:23

Вирус Непах атакует Индию: вакцины не существует, смертность 70%
18.09.23 12:22

Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр
15.09.23 13:44

Путин странно высказался об Украине
15.09.23 14:04

Лукашенко уверяет, что Запад хочет ввести свои войска в Украину
15.09.23 19:19

Кадыров болен и находится в критическом состоянии
18.09.23 15:44

Штамм коронавируса «Пирола» стремительно расползается по миру
Фото и Видео
Зеленский прибыл в Канаду
Зеленский прибыл в Канаду
Зеленский прибыл в Канаду
Зеленский прибыл в Канаду
#1MillionMarch4Children: в Канаде протестовали против ЛГБТ и трансгендеров
#1MillionMarch4Children: в Канаде протестовали против ЛГБТ и трансгендеров
Воздух в Европе отравлен: чистым дышат лишь 2% населения
Воздух в Европе отравлен: чистым дышат лишь 2% населения
Памятник жертвам СПИДа в виде отверстия заднего прохода презентовали в США
Памятник жертвам СПИДа в виде отверстия заднего прохода презентовали в США
«Євродонбас»: смотреть оригинальную украинскую документалку уже можно в кинотеатрах
«Євродонбас»: смотреть оригинальную украинскую документалку уже можно в кинотеатрах
Российский дрон Ланцет увеличил дальнобойность в 2 раза, - аналитик BILD
Российский дрон Ланцет увеличил дальнобойность в 2 раза, - аналитик BILD
Илон Маск не знает, что купить на «лишние» 42 млрд долл
Илон Маск не знает, что купить на «лишние» 42 млрд долл
Джон Феттерман: американский сенатор пришел на работу в шортах и толстовке
Джон Феттерман: американский сенатор пришел на работу в шортах и толстовке
Зеленский призвал к реформированию ООН
Зеленский призвал к реформированию ООН
Рикарда Ланг: немецкий политик совершила эпично смешной прыжок со скалы
Рикарда Ланг: немецкий политик совершила эпично смешной прыжок со скалы
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.