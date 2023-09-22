Дана Яровая в качестве заместителя министра обороны позволит Пашинскому монополизировать закупки МО, — СМИ

В назначении члена Антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой заместителем министра обороны Рустема Умерова есть целый ряд рисков. В первую очередь, из-за того, что ее небезосновательно связывают с одиозным Сергеем Пашинским, который уже сейчас контролирует около 40% всех закупок вооружения для ВСУ. С приходом Яровой в МО под контролем Пашинского окажется также тыловое обеспечение Сил Обороны. Что не так с назначением Яровой заместительницей Умерова, объясняет «Политека».

«Яровая сделала все от нее зависящее, чтобы заверить общественность в том, что в Миноброны процветает коррупция», — пишет издание и при этом отмечает, что «озвученные ею подозрения и обвинения не получили убедительного подтверждения со стороны суда или хотя бы правоохранительных органов».

Назначение Яровой, уверены авторы публикации, «все равно не придаст уверенности в том, что коррупции в МО не будет. Возможно, даже наоборот, ведь приход Яровой де-факто будет означать, что свое влияние на министерство увеличит одиозный Сергей Пашинский».

Пашинский, как утверждает издание, «также контролирует компании, снабжающие армию и продуктами питания».

Так, в июне победителем 8 тендеров МО на поставку продуктов питания на сумму 7,21 млрд. грн стала малоизвестная компания ООО «АТОМСЕРВИС». По данным авторов материала, «АТОМСЕРВИС» непосредственно подконтрольна братьям Дмитрию и Леониду Крючковым, а «Крючковы теперь тесно сотрудничают с Пашинским, который благодаря своим связям в МО помогает им побеждать в конкурсах».

Интересы «АТОМСЕРВИСА» на торгах публично защищала именно Дана Яровая, несмотря на все предупреждения об опасности компании.

Между тем, ни Яровая, ни один член Антикоррсовета не несут за свои действия никакой ответственности. Хотя они оказывают влияние, в частности, на тендерные условия.

Именно Яровая ввела в заблуждение общество, утверждая ради пиара, что якобы после начала ее работы в Антикоррсовете бюджет сэкономил на закупках более 5 миллиардов гривен.

Однако, как объясняет представитель одного из поставщиков Минобороны, это лишь означает, что стартовая цена была рассчитана неверно, «все остальное — манипуляция».

Но в новой должности Яровой, по словам источника ... в МО, есть большой плюс: «Теперь она будет нести ответственность за свою деятельность. В том числе, криминальную. И если ВСУ не будут обеспечены всем необходимым и еще не по самым низким ценам, то мы будем знать, кто в этом виноват — не какой-то Совет, а конкретное лицо».