Более 400 населенных пунктов Украины остаются без света

Главное: В Украине без света остается 411 населенных пунктов. Ремонтники возобновили работу энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки 21 сентября.

Детали: В Украине из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 411 населенных пунктов. Об этом сообщило Укрэнерго в пятницу, 22 сентября.

«Из-за обстрелов есть новые повреждения сетей в прифронтовых районах: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных», — говорится в сообщении.

Вместе с тем была возобновлена работа энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки 21 сентября.

Также вчера утром зафиксировано краткосрочное отключение высоковольтной воздушной линии на Днепропетровщине.

Сегодня Украина ведет импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 562 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

В то же время, осуществляется экспорт в Словакию и Молдову. Общий объем 4807 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.

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