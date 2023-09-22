США не будут передавать Украине ракеты ATACMS. Пока что

Главное: Соединенные Штаты не передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS в ближайшем пакете помощи. Но этот вопрос не снимается с обсуждения в будущем.

Детали: Соединенные Штаты Америки пока не будут передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но в будущем этот вопрос в повестке может появиться. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 21 сентября.

«Глава США Джо Байден решил, что не будет предоставлять ATACMS Украине, но он не снимает это с обсуждения в будущем», — отметил чиновник.

Салливан также рассказал, что танки Abrams поступят в последующие дни и недели по графику. Однако добавил, что не будет объявлять детали из соображений безопасности.

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