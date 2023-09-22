Днем - встречи, вечером - проститутки: как проводят время дипломаты в ООН

Главное: В Нью-Йорке во время на Генассамблеи ООН собираются проститутки из Лас–Вегаса и Европы. Спрос на них со стороны дипломатов огромен.

Детали: Дипломаты, приехавшие в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, встречаются с мировыми лидерами днем и высококлассными проститутками ночью. Об этом сообщают источники New York Post.

Чтобы удовлетворить спрос, в Нью-Йорк собираются дорогостоящие эскорты из Лас–Вегаса и Европы.

«Бизнес вырос на 20-25%», — сказал источник из полусвета, знакомый с секс-саммитами.

«Девушки буквально прилетают из Вегаса и Европы... Это похоже на съезд проституток», – добавил он.

Инсайдер добавил об эротических помощницах и их международных клиентах: «Они ездят в отели, потому что не могут пойти в резиденции или посольства», отметив, что роскошные вечерние дамы «зарабатывают от 3000 до 5000 долларов» за сеанс.

Источник сообщил, что некоторые «дипломаты сходят с ума, потому что их там настолько подавляют… у них нет этих девушек».