В Украину может вернуться 30-градусная жара

Главное: Синоптик прогнозирует возвращение жары до +30°. Игорь Кибальчич заявил, что в Украине следует ожидать теплую и сухую погоду, где столбики термометров покажут «летнюю» температуру.

Детали: Воздействие антициклона с востока в Украине усилится. Благодаря этому сохранится период теплой и преимущественно сухой погоды и иногда температура будет повышаться до летних +30°. Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, сообщает Метеопрог.

Он отметил, что в четверг, 21 сентября, воздух в Украине прогреется до +23...+28°С. Без осадков, ветер будет юго-восточной четверти со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу, 22 сентября, осадков в Украине тоже не предвидится, а температурный фон существенно не изменится. Ветер будет юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+14°С, а днем воздух прогреется до +24...+29°С.

В субботу, 23 сентября, осадков в стране тоже не прогнозируется. Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15°С, а днем ожидается уже +25...+30°С.

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины продолжится период сухой и теплой погоды. Только на крайнем западе «в результате влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами», прогнозирует Кибальчич.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16°С, а днем воздух прогреется до летних +26...+31°С. Только на крайнем западе будет свежее — +19...+24°С.

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