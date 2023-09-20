Страны НАТО помогут Украине разминировать Черное море

Главное: Украина совместно со странами НАТО планирует разминировать Черное море. Украинские моряки продолжают соответствующие учения за границей и готовятся к тому времени, когда акваторию Черного моря можно будет разминировать.

Детали: Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что международное сотрудничество по разминированию украинской акватории постоянно усиливается.

В прошлом году Штаб тактической группы противоминных действий проходил курс планирования противоминных операций, что помогло подготовить личный состав для слаженного сотрудничества.

В ВМС рассказали, что все это проводилось в соответствии со стандартами НАТО, которые украинские Силы обороны стремятся овладеть в полном объеме и подчеркнули, что именно единые принципы станут залогом успешного выполнения общих задач, а также полностью обеспечат безопасность Украины от России в будущем.

«Поэтому, кроме теоретической части, важным этапом предшествовало изучение военнослужащими английского языка на уровне достаточном для понимания технической документации и возможности свободного общения с международными партнерами. Уже в 2023 году у наших моряков была возможность продемонстрировать усвоенные знания на практике», — говорится в сообщении.

Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными силами, выполнявшими задачи.

В настоящее время украинские моряки продолжают обучение за рубежом и активно готовятся к тому времени, когда, в конце концов, угроза российского оккупационного флота будет обезврежена, и украинскую акваторию можно будет разминировать.

«А к тому времени важно добиться полной взаимосовместимости с нашими западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО», — отметили в ВМС.

В тему: Болгария поможет Украине избавить Черное море от мин.