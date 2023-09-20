Польша пригрозила Украине усилением экспортного эмбарго

Главное: В Польше угрожают расширить список продуктов, которые запрещено ввозить из Украины. Запрет на импорт украинского зерна будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны «механизмы сотрудничества», объяснил Матеуш Моравецкий.

Детали: Польша может расширить список украинских продуктов, запрещенных к импорту в страну, если власти Украины будут обострять конфликт. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РАР в среду, 20 сентября.

Моравецкий напомнил, что Польша была первой страной в Европе, которая открылась для украинских беженцев и затем всячески помогала Украине.

«После всего этого мы не можем слышать каких-то двусмысленных, а некоторые считают однозначных заявлений, которые сводят нас к роли равнодушного государства», — заявил он.

Моравецкий подчеркнул, что Польша верит в победу Украины и помогает ей, но интерес поляков будет важнее для правительства страны.

«Так будет независимо от того, что говорит кто-либо в мире, потому что мы не кланяемся тем, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков», — заявил премьер.

Он заверил, что Польша готова в дальнейшем помогать Украине, но не ценой «дестабилизации польского рынка». По этой причине правительство решило ввести эмбарго на украинское зерно, хотя на это не было дано согласие Еврокомиссии.

Премьер-министр подчеркнул, что эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны «механизмы сотрудничества».

«Предупреждаю власти Украины: если они обострят конфликт, мы добавим еще больше продуктов к запрету на экспорт на территорию Польши», — резюмировал Моравецкий.

В тему: Польша «объявила войну» украинским беженцам.