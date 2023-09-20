В России потерпел крушение очередной военный самолет

Главное: В Воронежской области упал военный самолет. Произошло это далеко от населённых пунктов и на земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта.

Детали: Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Воронежской области России. Об этом сообщило Минобороны РФ в среду, 20 сентября.

«В Воронежской области около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — говорится в сообщении.

Утверждается, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал вдали от населенных пунктов и на земле разрушений нет.

Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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