В лесу под Киевом машина наехала на мину. Погиб водитель

Главное: В Киевской области авто наехало на мину в лесу. В результате взрыва погиб водитель авто, мужчина 1994 года рождения. Также в лесу возникло возгорание.

Детали: Спасатели 20 сентября получили сообщение о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной громады. Выяснилось, что легковой автомобиль наехал на мину. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате взрыва погиб водитель авто, мужчина 1994 года рождения. Также возникло возгорание, оперативно ликвидированное спасателями.

В ГСЧС призывали граждан воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия.

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