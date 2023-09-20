Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план

Главное: Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу озвучить свой мирный план по Украине. Он подчеркнул, что какой-либо план, предусматривающий отказ от своих территорий, Украина рассматривать не будет.

Детали: Президент Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа публично представить свой мирный план по окончании войны в Украине, сообщает CNN.

При этом Зеленский подчеркнул «красные линии» в мирном плане для окончания войны. Он предупредил Дональда Трампа, что какой-либо мирный план, предусматривающий отказ от своих территорий, Украина рассматривать не будет.

«Поэтому (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира», — сказал Зеленский после выступления на Генассамблее ООН.

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