39-летний японец утверждает, что ему 28

Главное: 39-летний японец считает себя 28-летним «трансвозрастным» мужчиной.

Детали: 39-летний японец Джеки заявил, что ему намного комфортнее находиться в возрасте на 11 лет меньше реального: он позволяет оставаться в рядах «молодых», не вызывая осуждение окружающих.

В эфире телешоу японец рассказал, что идея изменить свой возраст пришла к нему на работе. Во время разговора босс его пожурил: «Как ты в таком возрасте можешь не знать таких элементарных вещей?».

В итоге Джеки решил пойти самым простым путем и притвориться, что пока «не дорос» до решения более сложных задач.