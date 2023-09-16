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Новости > Вирус Непах атакует Индию: вакцины не существует, смертность 70%

Вирус Непах атакует Индию: вакцины не существует, смертность 70%

Агата Кловская
16.09.23 21:23
144
Вирус Непах атакует Индию: вакцины не существует, смертность 70%

Главное: В Индии — вспышка смертельного вируса Нипах. Вакцины от него не существует.

Детали: По данным ВОЗ, смертность от вируса Нипах в Индии колеблется в диапазоне от 40% до 75%. На данный момент, к сожалению, не существует вакцины против этого заболевания.

На этой неделе были зафиксированы случаи заболевания в южном индийском штате Керала. Как сообщает издание The Washington Post, к 12 сентября уже было зафиксировано две смерти и минимум пять случаев заражения. Кроме того, выявлено 950 контактов с больными, из которых 213 признаны группой высокого риска.

Власти призывают население сохранять спокойствие и относиться к ситуации с осторожностью. Они уверяют, что все лица, находившиеся в близком контакте с умершими, находятся в изоляции в медицинских учреждениях. Помимо этого, правительство штата рекомендует гражданам носить маски на улице в качестве профилактической меры.

Справка: Вирус Нипах (NiV) впервые был выявлен в 1998 году в Малайзии. С тех пор периодически возникают вспышки этого заболевания в различных регионах Азии. Этот инфекционный агент приводит к воспалению мозга и тяжелым респираторным симптомам. Ранее в штате Керала были зафиксированы смертельные случаи от вируса Нипах в 2018 и 2021 годах, однако диагностика этого вируса все еще остается недостаточно точной. В основном для определения заражения вирусом Нипах применяются тесты методом ПЦР.

Вирус Нипах может передаваться от инфицированного человека через телесные выделения.

Симптомы заболевания различаются. Более легкие — это:

— лихорадка

— головная боль,

— рвота,

— боль в горле и мышцах.

При тяжелом течении болезни у пациентов могут возникнуть:

— острые инфекции, такие как энцефалит,

— проблемы с дыханием,

судороги, которые могут привести к изменениям личности или коме.

Препарата для лечения вируса Нипах пока не существует. Основное лечение, по данным ВОЗ и центров по контролю и профилактике заболеваний, заключается в устранении симптомов и обеспечении больному как можно больше отдыха и питья.

Тэги: вирус Нипах

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