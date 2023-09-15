Орбан резко высказался об украинском зерне

Главное: Виктор Орбан вновь критикует Украину. Назвал наше зерно американским коммерческим продуктом.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь резко раскритиковал Украину. Его слова цитируют местные СМИ.

Так, политик заявил, что наше зерно является американским коммерческим продуктом.

Он отметил: «Брюссель просто напросто не готов встать на сторону стран-членов и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна – не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские».

Было сказано: «То, что мы называем украинским зерном, конечно, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам».

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