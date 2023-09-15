Этой ночью украинская ПВО сбила все вражеские воздушные цели

Главное: Силы ПВО ночью сбили все 17 «шахедов». К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

Детали: Войска РФ в ночь на 15 сентября запустили по Украине дроны-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила все вражеские «шахеды.» Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Этой ночью были зафиксированы пуски 17 дронов типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Вражеские беспилотники двигались в направлении Хмельницкой области. Силы противовоздушной обороны показали 100% результат и сбили все 17 „шахедов“ по маршруту следования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

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