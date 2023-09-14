Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»

Главное: Бойцы ВСУ освободили населенный пункт Андреевка под Бахмутом. Военные закрепляются на занятых позициях.

Детали: Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Андреевка наша», — подчеркнула Маляр.

По словам заместителя министра обороны, украинские военные движутся вперед.

Она также отметила, что на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А тем временем на южном успешно продвигаются ВСУ.

Основные бои, по словам Маляр, сейчас продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки.

«И у нас там хорошие новости. Закрепляемся на занятых позициях», — добавила замминистра.

Однако, позже Маляр отредактировала свой пост об Андреевке: «Ситуация очень сложная и переменчивая».

В тему: Контрнаступление ВСУ продолжается: стало известно о новых успехах на фронтах.