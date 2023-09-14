Жительница Вьетнама заявила, что не спит уже одиннадцать лет

Главное: Жительница Вьетнама не может заснуть уже одиннадцать лет. Хотя бы на часок.

Детали: 36-летняя Чан Тхи Луу из Вьетнама пожаловалась, что не может уснуть хотя бы на часок вот уже как одиннадцать лет. Об этом пишет издание Oddity Central.

Женщина, которая работает в детском саду, поведала, что ее аномальная бессонница началась после приступа странного плача, слезы текли из ее глаз без всякой причины, и она не могла остановить этот процесс.

Она отметила, что такое странное состояние прошло само по себе, но с того момента она больше не может уснуть.

Вьетнамка говорит: «Вокруг моих глаз темные круги, кожа вокруг них тоже очень темная. До этого на моем лице не было пятен, а кожа была бело-розовой».

Бедолага обратилась к медикам, которые диагностировали у нее тяжелую форму бессонницы. Врачи прописали ей лекарства, но от этих препаратов у нее болели ноги до такой степени, что она не могла ходить. Также назначенные таблетки были очень дорогими для семьи, поэтому женщина прекратила их прием.

Чан Тхи Луу положительно оценивает свое нынешнее состояние, однако жалуется на то, что у нее начались другие проблемы со здоровьем.

Женщина надеется, что однажды она все-таки сможет заснуть.

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